Processo Nassar: aggredito il medico che molestava le ginnaste USA

Momenti di grande tensione durante il processo al medico pedofilo della squadra di ginnastica USA, Larry Nassar, già condannato al carcere per aver abusato di decine di giovani atlete. Il padre di tre ragazze vittime dell'uomo, Randall Margraves, dopo aver chiesto al giudice di essere lasciato solo con l'imputato in una stanza per qualche minuto, si è scagliato contro Nassar durante l'udienza in un tribunale del Michigan. Gli agenti del tribunale sono subito intervenuti bloccando e poi arrestando l'uomo, che è stato portato via in manette.

Il video della tentata aggressione è rimbalzato subito su tutti i canali televisivi locali e nazionali.