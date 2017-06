Presentati i percorsi del Giro delle Fiandre e delle Strade Bianche

Si preannuncia un 2017 di grande ciclismo. Sono stati resi noti al pubblico i percorsi del Fiandre e delle Strade Bianche. Nella Ronde van Vlaanderen subito due colpi di scena. Il via della classica monumento sarà nella città più importante della regione, quell'Anversa che diede i natali a Georges Pintes (una Liegi) ma soprattutto a Stan Ockers (iridato a Frascati nel '55) e Georges Ronsse (due Mondiali, una Roubaix e una Liegi nel palmares).



L'altra novità, certamente più attesa dagli appassionati, è il ritorno, a furor di popolo, del Grammont. Il Muur è stato inserito, dopo cinque anni, circa a cento chilometri dal traguardo di Oudeenarde. Tradotto: non deciderà l'esito finale. Le punte al 20% potrebbero però risultare decisive per una prima scrematura del gruppo. L'edizione numero 101 vedrà i momenti cruciali come al solito sull'Oude Kwaremont e sul Paterberg, che i corridori dovranno affrontare due volte. Il 2 aprile allora occhi puntati sui big, in primis Peter Sagan, per il bis.



Tornando in Italia, RCS ha presentato l'undicesima edizione delle Strade Bianche. La corsa, inaugurata nel 2006, è entrata da questa stagione nel calendario UCI World Tour. In altre parole, la consacrazione per una competizione entrata nel cuore dei tifosi per il richiamo a un ciclismo d'altri tempi. Partenza e arrivo a Siena, nello scenario unico di Piazza del Campo. Non ci sarà Fabian Cancellara, ritiratosi quest'anno, a cui dopo i tre successi nella classica l'organizzazione ha dedicato un tratto di sterrato. 175 km totali, 11 tratti e 61,9 km di strade bianche e carraie. Appuntamento il 4 marzo 2017.