Playoff Serie A, Milano crolla ancora in casa: Trento sul 2-0

La sfrontatezza di Flaccadori, la versatilità di Craft e la prestanza atletica di Sutton: con questi ingredienti la Dolomiti Energia Trento sorprende nuovamente una deludente EA7 (71-78), portandosi avanti 2-0 nella serie di semifinale.

Il Forum d'Assago è spaccato in due ma unito in un clima di contestazione generale: la curva prende di mira la dirigenza e chiede le dimissioni del presidente Proli e del gm Portaluppi (che battibecca con parte del pubblico), il resto dell'arena becca coach Repesa, poco convincente in molte delle sue scelte (Abass lasciato seduto tutto il primo tempo, Tarczewski utilizzato poco nonostante il suo ottimo rendimento).

Ma Trento è piena zeppa di meriti, a partire da un allenatore estremamente competente: Flaccadori è decisivo nell'unico momento di difficoltà di Trento (sotto 40-37 dopo un parziale di 8-0), realizzando 8 punti consecutivi che ridanno slancio e fiducia ai compagni; Craft invece gioca una partita da dominatore assoluto (21 punti, 5 assist), stravincendo il confronto con Hickman a cui non basta l'alibi di un guaio al ginocchio; l'impatto di Sutton va ben oltre le cifre, con una grande difesa. Milano invece è vuota nell'anima: si tiene a galla solo con Pascolo (14 e 7 rimbalzi) prima di commettere gli stessi errori di sempre. Confusa e infelice. E ora senza più possibilità di sbagliare: per riportare la serie al Forum dovrà sbancare almeno una volta Trento.