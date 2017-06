Playoff Nba, Utah-Golden State 91-102

Con il 102-91 sul campo degli Utah Jazz in gara-3, Golden State prenota un biglietto per la finale ad Ovest portandosi sul 3-0 nella serie di semifinale. Continua quindi l'imbattibilità dei Warriors, questa volta trascinati più da Kevin Durant (38 punti, 13 rimbalzi) che da Stephen Curry (23 punti, 4 assist e 5 rimbalzi): con un successo in gara-4, ancora a Salt Lake City, sarà finale di conference mentre ad Utah servirà una rimonta mai accaduta nella storia della Nba.



Grande allungo di Golden State nel primo quarto (27-17) ma Utah si riprende con Mach e Ingles, chiudendo l'intervallo avanti di un punto (50-49). L'allungo decisivo degli ospiti arriva grazie allo show della premiata ditta Durant-Curry che, con un parziale di 7-0, nell'ultimo quarto danno il via libera alla vittoria finale.