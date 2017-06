Playoff NBA, i Warriors volano alle Finals: Spurs battuti anche in gara 4

A suon di record, Golden State conquista la sua terza finale Nba consecutiva e attende la vincente a Est, tra Cleveland e Boston. I Warriors chiudono la serie 4-0 con San Antonio, sconfitta in gara-4 129 a 115, e mantengono l'imbattibilità in questa post-season. Mai nessuno era riuscito a mettere assieme un 12-0 ai playoff, mai da quando anche il primo turno si gioca al meglio delle sette partite. E l'uomo copertina dell'ennesimo trionfo non poteva che essere lui, Steph Curry: 36 punti, 5 rimbalzi, 6 assist e 5 triple. Il numero 30 supera così Kobe Bryant per numero di triple segnate ai playoff (295 vs. 292), mentre Golden State diventa assieme ai Lakers l’unica squadra della Western Conference a giocare la terza finale NBA consecutiva, raggiunta quest’anno battendo gli avversari con un margine medio di 16.3 punti – un record anche questo.



Spurs spazzati via anche a causa degli infortuni, Leonard, Tony Parker e David Lee, per citarne alcuni, con Popovich costretto a schierare un quintetto con 4 piccoli e, dall'inizio, Manu Ginobili, tornato sul parquet dal primo minuto. A quasi 40 anni, per "Il sesto uomo più titolare della storia NBA", è stata, forse, l'ultima apparizione e l'AT&T Center ha riservato un'ovazione alla sua uscita dal campo, al termine di una sfida da 15 punti e 7 assist. A festeggiare sono Curry e Kevin Durant, autore di 29 punti e 12 rimbalzi, che torna in finale 5 anni dopo quelle perse con i Thunder contro i Miami Heat di LeBron James, ora a Cleveland, avversario che potrebbe ritrovarsi di fronte per la rivincita.

Stefano Messina