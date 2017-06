Playoff Nba, Golden State: poker e finale di Conference

Come previsto, Golden State chiude la serie della semifinale playoff contro Utah e vola in finale ad Ovest: il 121-95 alla Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City vale il definitivo 4-0 per Curry e compagni.



Un successo mai in discussione, dopo il primo quarto Golden State era già 39-17 complice l'impotenza dei Jazz da 6/25 al tiro e neppure il parziale recupero all'intervallo (60-52) salva Utah dal crollo finale. Gobert avvicina i padroni di casa al minimo scarto - 66-61 - ma Mack, Curry (30 punti) e Durant (18) chiudono ogni discorso tra il terzo e quarto quarto.



Per Steve Kerr arriva la terza finale di conference consecutiva dove troverà la vincente della serie tra Houston Rockets e San Antonio Spurs, risultato raggiunto grazie ad otto successi consecutivi in post-season: altro piccolo record per il coach dei Warriors, alla ricerca dell'anello.