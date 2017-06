Playoff Nba: Golden State, Houston e Washington sul 2-0

Washington Wizards, Houston Rockets e Golden State Warriors a braccetto nei playoff Nba: vincono e vanno sul 2-0 nella serie. Tutto facile per la testa di serie numero 1 della Western Conference (nonostante l'assenza di Kevin Durant), cinque giocatori in doppia cifra con il solito Curry miglior realizzatore con 19 punti: battuti i Portland Trail Blazer 110-81.



Più combattuto il successo di Houston, non basta l'ennesima tripla doppia di Russell Westbrook (51 punti, 10 rimbalzi, 13 assist) perché i Rockets rimontano nel terzo parziale guidati da Harden: alla fine Oklahoma si arrende 115-111. Fattore campo decisivo anche per i Wizards, 109-101 sugli Atlanta Hawks.