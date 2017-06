Playoff Nba, Bradley fa sognare Boston

Avery Bradley lancia Boston verso la finale di Eastern Conference contro Cleveland: i Celtics confermano il fattore campo e battono 123-101 Washington in gara-5 dei playoff Nba e portano la serie di semifinale sul 3-2.



Una gara "pivotal" (come gli americani chiamano i match che possono essere decisivi) più facile del previsto, condotta dall'inizio alla fine grazie alla guardia di Tacoma che mette insieme 29 punti nella serata in cui Isaiah Thomas si ferma "solo" a 19. Primo quarto chiuso sopra di 12 (33-21), gli Stregoni si avvicinano all'intervallo (67-51) ma nel quarto periodo si arriva anche al +26 sino al 123-101 finale.



Alla Washington vista al TD Garden servirà una mezza impresa per andare a gara-7 ma se il fattore campo contasse ancora...