Pistorius, rissa in carcere con il compagno di cella

Oscar Pistorius è rimasto contuso dopo una rissa all'Attridgeville Correctional Centre, dove è detenuto per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp. L'ex campione paralimpico, condannato a 13 anni di reclusione (sei in primo grado, più che raddoppiati solo qualche settimana fa), avrebbe litigato con il compagno di cella per l'uso di un telefono pubblico dell'istituto: "Alcuni lividi ma nessuna ferita grave" recita la nota ufficiale del portavoce della struttura.



Un anno fa Pistorius era stato trasferito nella prigione a nord di Pretoria, più indicata per detenuti con disabilità. Il portavoce ha aggiunto che sulla rissa è stata aperta un'indagine perché, secondo i media locali, gli altri detenuti si sono lamentati a più riprese per l'eccessiva lunghezza delle telefonate di Pistorius che sarebbe trattato con un occhio di riguardo.