Phelps contro lo squalo bianco: che show in tv

"Un avvenimento di portata così monumentale che nessuno l'ha mai tentato prima". La tv che manderà in onda lo show negli Stati Uniti l'ha presentato così: domenica 23 luglio andrà in onda e soprattutto in scena "il grande oro contro il grande bianco", cioè la sfida tra il re delle piscine Michael Phelps, l'atleta più medagliato di sempre ai Giochi olimpici, vincitore di ben 23 ori, contro lo squalo bianco, "il predatore più temibile degli oceani".



Phelps si è ritirato ad agosto dall'attività agonistica dopo aver vinto altri tre ori a Rio de Janeiro, nei 100 e 200 farfalla e nei 200 misti. Ha battuto tutti i record con le sue 28 medaglie conquistate in 5 Olimpiadi.