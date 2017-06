Petrosyan: "La mia storia insegna che non bisogna mollare mai"

Giorgio Petrosyan, kickboxer armeno ma naturalizzato italiano, è stato ospite a Premium Sport per raccontare la sua vita, il suo sport, il suo futuro e la sua biografia in uscita (dal titolo "Con le mie mani). A proposito del libro: "Ho voluto raccontare la mia storia da quando sono nato. Spero di aiutare molti giovani che pensano di andare in palestra e in due mesi diventare campioni del mondo. Non è così e questo libro insegna a crederci fino in fondo e di non fermarsi alle prime difficoltà. Ho ricevuto molti messaggi commoventi e consiglio a tutti i giovani di leggerlo perché può insegnare molto".



La kickboxing, dove Petrosyan conta uno score di 83 combattimenti e 79 vittorie, è uno sport molto duro: "Ho subito più di sei interventi alla mano, è stata dura. Per fortuna adesso ho risolti i problemi grazie al mio dottore. I guantoni servono anche a proteggere molto le mani, in Giappone per esempio non mi hanno fatto fare il bendaggio che volevo perché lì vogliono lo spettacolo ma così poi le mani si rompono". Sul su arrivo in Italia: "Mio padre fece una scelta molto difficile quando decise di fuggire dall’Armenia. Lui, io e mio fratello abbiamo passato più di 10 giorni su un camion e per lui non fu facile. Io ero piccolo e non capivo più tanto, ricordo le volte che abbiamo dormito in stazione. Quello che ho passato è stato molto più difficile rispetto agli incontri che ho fatto"



Si sente più forte adesso rispetto a quando era più giovane? "Dopo l’ultima sconfitta al Madison Square Garden mi è cambiato qualcosa in testa. Nella vita si cade ma l’importante è rialzarsi e diventare più forti di prima". Come è nata l’amicizia con Balotelli? "E’ venuto una volta a vedere un suo amico a un incontro di Oktagon e piano piano è nato questo legame d’amicizia. Anche per lui non è stato facile, anche lui ha fatto i suoi sacrifici per arrivare in alto ma adesso sta dimostrando di poter fare molto bene".



Petrosyan tra poco torna sul ring: "Il 10 dicembre, giorno del mio compleanno, sfiderò a Firenze un inglese molto tosto: speriamo di farmi un bel regalo. Vincere più incontri possibili è tra i miei obiettivi futuri".