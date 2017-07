Paul Biligha da sogno: da Cremona ai campioni e ora l'Europeo

Da Cremona è passato a Venezia e in questi giorni si sta dedicando ai più giovani al Gallo Camp di Jesolo (il Camp di Danilo Gallinari, ndr). Paul Biligha è una delle sorprese più liete della stagione cestista e nella prossima giocherà con i campioni d'Italia della Reyer: "Era un discorso aperto ancor prima che vincessero lo scudetto. Naturalmente sono molto contento di come è andata a finire".

Ora è atteso anche dal ritiro con la Nazionale di Ettore Messina: "È una soddisfazione enorme per chi come me ha fatto un percorso con le selezioni giovanili. Sarà una grande esperienza di crescita".

D'altronde Biligha fornisce energia ogni volta che scende in campo: "Ne faccio il mio mantra. Cerco di essere sempre utile ai compagni".

Nel percorso estivo c'è anche il tempo per dedicarsi ai giovani giocatori. "Sembra strano ma è la prima volta che vivo l'esperienza di un camp. Ed è molto divertente". Un po' di svago prima di tornare al lavoro.

Gabriele Cattaneo