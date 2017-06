Pattinaggio, la Kostner rientra vincendo dopo due anni e mezzo

L'Italia riabbraccia Carolina Kostner che a Zagabria, nella nona ed ultima tappa delle Isu Challenger Series, fa sua la gara del rientro ufficiale alle competizioni dopo due anni e mezzo superando la concorrenza e chiudendo prima a quota 196.23 punti.



Dopo il bel corto di giovedì, chiuso al primo posto, la gardenese si conferma anche nel libero: sulle note di Vivaldi, Carolina incanta il pubblico croato della Dom Sportova firmando un secondo segmento al terzo posto con il punteggio di 126.28 (55.40 punti di valutazione tecnica e 70.88 per i components) con cui conquista i minimi per le rassegne continentali ed iridate nonché il 27° podio consecutivo in carriera.



Alle sue spalle due russe: la Tuktamysheva, seconda con 192.03 e la Leonova, terza con 191.39. E l'Italia fa festa anche grazie a Charlene Guignard e Marco Fabbri, che nella danza hanno confermato il primo posto del corto con un libero da 107.84.