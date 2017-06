Parlimpiadi Rio 2016, Caironi d'oro nei 100 m: bronzo per Contraffatto

Ancora grandi risultati per l'Italia alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro. Martina Caironi, portabandiera alla cerimonia d'apertura, bissa l'oro di Londra 2012 trionfando nei 100 m. La siciliana, amputata dal 2007 a causa di un incidente stradale, con i suoi 14''97, vince davanti alla tedesca Vanessa Low (15''17) e alla connazionale Monica Graziana Contraffatto, medaglia di bronzo con il tempo di 16''30. Grande gioia anche per Arjola Trimi, argento nei 50 m S4. La nuotatrice registra il record nazionale ed europeo con il tempo di 40''51. Nell'ultima giornata delle Paralimpiadi non gareggeranno atleti italiani e, dunque, si chiude la spedizione azzurra si chiude qui. Il risultato finale è da applausi: 39 medaglie, di cui 10 ori, 14 argenti e 15 bronzi.