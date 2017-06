Paralimpiadi, Zanardi e Mazzone si ripetono: medaglia d'argento!

Dopo la scorpacciata di medaglie di mercoledì, il ciclismo paralimpico regala all'Italia altre due medaglie ai Giochi di Rio de Janeiro. Entrambi d' oro a cronometro solo 24 ore prima, Alex Zanardi (categoria H5) e Luca Mazzone (H2) si sono messi al collo la medaglia d'argento nelle rispettive prove in linea. Il 49enne bolognese è stato battuto in volata al termine del quarto giro del circuito di Pontal dal sudafricano van Dyk, mentre Mazzone ha chiuso alle spalle solo all'americano William Groulx. Per Zanardi si tratta della quinta medaglia paralimpica: due ori e un argento a Londra, un oro e un argento in Brasile.