Paralimpiadi Rio 2016, handbike: strepitoso Zanardi, medaglia d'oro nella cronometro

Non ci sono più parole per descrive Alex Zanardi. Alle Paralimpiadi 2016 di Rio de Janeiro, nella cronometro della handbike, categoria H5, l'emiliano conquista la medaglia d'oro al termine di una rimonta straordinaria. A quasi 50 anni, l'ex pilota conferma il primo posto, ottenuto a Londra quattro anni fa, e dedica il successo a Gianmarco Tamberi: "Ho tante dediche da fare per questa gara, a mia mamma che mi ha messo al mondo, a mia moglie Daniela che amo tanto, a mio figlio per cui darei la vita. Ma siccome sono ancora un ragazzino e ho tanti progetti e qualche soddisfazione ancora me la voglio togliere dedico questa medaglia a Tamberi. Sei forte e ti rifarai dalla botta che hai preso prima di Rio". Sul podio con Zanardi, l'australiano Tripp e l'americano Sanchez.

