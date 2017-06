Paralimpiadi Rio 2016, a Morlacchi il primo oro azzurro. Seconda medaglia per la Ghiretti

Nottata piena di medaglie per l'Italia alle Paralimpiadi di Rio 2016. Federico Morlacchi trionfa nei 200 metri misti e centra il primo oro azzurro a Rio de Janeiro con il tempo di 2:16:72. Dopo il bronzo, la nuotatrice azzurra Giulia Ghiretti si migliora e conquista l'argento nei 100 rana. La gara è vinta dalla norvegese Rung con il tempo di 1'44''94, ma la fidanzata di Federico Morlacchi stabilisce il record italiano SB4 in 1'50''58.



Il medagliere italiano raccoglie anche i bronzi che arrivano dal ping pong con l'italo-tunisino Kalem che batte lo spagnolo Perez Gonzalez 3-0 (11-7, 11-8, 11-6) e Giada Rossi che supera sempre per 3-0 (12-10, 11-0, 11-9) la thailandese Chichitparyak Bootwansirina. Infine, podio e medaglia di bronzo anche dall'Italia del tiro con l'arco (Roberto Airoldi e Elisabetta Mijno) che vince 5-1 contro la Mongolia e porta il totale del medagliere azzurro a quota 13.