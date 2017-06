Paralimpiadi, oro Italia nella staffetta handbike

Alex Zanardi e l'Italia conquistano un altro oro alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro. Questa volta l'ex pilota di Formula 1 è salito sul gradino più alto del podio assieme a Vittorio Podestà e Luca Mazzone nella prova su strada della staffetta mista Handbike. Dietro l'Italia, Stati Uniti e Belgio.



La buona giornata azzurra continua con il bronzo conquistato da Fabio Anobile. Il 22enne è arrivato terzo, dopo aver condotto in testa quasi tutta la gara, nella gara su strada C 1-2-3. Primo posto per il tedesco Warias, seguito dal belga Bosmans. Per Anobile 1:49.11 il tempo che è valso il bronzo mentre l'altro italiano Masini ha chiuso 19° a +6.09''.



Nella notte è arrivato un altro bronzo, nel fioretto femminile a squadre. Bebe Vio decisiva nel 45-44 con cui l'Italia batte Hong Kong: la 19enne nell'ultima frazione ha recuperato lo svantaggio e portato le azzurre alla vittorie. Assieme a lei sul podio anche la capitana Loredana Trigilio e Andreaa Mogs: il medagliere italiano è ora a quota 34 (9 ori, 13 argenti e 12 bronzi).