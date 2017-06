Paralimpiadi, non solo Zanardi: pioggia di medaglie per l'Italia

Non solo la straordinaria impresa di Alex Zanardi, il settimo giorno delle Paralimpiadi di Rio ha regalato all'Italia una vera e propria pioggia di medaglie e di emozioni. Grandissima giornata per il ciclismo azzurro, che ha visto Vittorio Podestà scalare il podio e trasformare in oro il bronzo vinto a Londra nel H3 e Luca Mazzone conquistare il terzo oro di giornata per l’Italia nella prova a cronometro H2. La quarta medaglia d'oro è arrivata dal lancio del peso, con il capitano dell'atletica azzurra Assunta Legnante che ha vinto la sua sesta medaglia in una competizione paralimpica. Chiudono questa straordinaria giornata il bronzo di Giancarlo Masini nel ciclismo categoria C1 e quello, insperato, di Francesca Porcellato nella gara a cronometro H3. In serata poi arriva anche il quinto oro per gli azzurri in una giornata davvero indimenticabile: Bebe Vio, alla sua prima apparizione in una Paralimpiade, ha battuto la cinese Jingjing Zhou con il risultato di 15-7 nella specialità del fioretto categoria B.