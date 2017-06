Paralimpiadi, Bebe Vio trionfa ancora: terzo Mondiale in tre anni

#Pisa COPPA DEL MONDO SCHERMA PARALIMPICA

+++ OROOOOOOOOO +++

BEBE VIO TRIONFA NEL FIORETTO CAT.B +

FOTO BIZZI pic.twitter.com/bQtsCh6Gbk — Federscherma (@Federscherma) 12 novembre 2016

Ancora un trionfo per Bebe Vio, che chiude il suo anno d’oro conquistando ancora una volta la Coppa del Mondo di fioretto della sua categoria, la B. La campionessa azzurra, nella Pisa dove si allena con il maestro Simone Vanni, ha battuto in semifinale e finale due atlete russe che non erano a Rio per questioni di doping, come a ribadire che l’oro conquistato alla Paralimpiade è frutto di una superiorità indiscussa.

La prova in Toscana mette la ciliegina sulla torta ad una stagione straordinaria per la Vio, che prima è diventata di nuovo campionessa europea, poi ha vinto l’oro nel fioretto alla sua prima volta ai Giochi Paralimpici (dove è arrivato anche un bronzo a squadre insieme a Loredana Trigilia e Andreea Mogos) e infine ha conquistato la Coppa del Mondo. Bebe in semifinale ritrovava Viktoria Boykova, l'atleta russa che era stata l’ultima a batterla, nel luglio scorso, proprio in Coppa del Mondo, a Varsavia: 15-8 per l'azzurra, che poi in finale ha trovato un’altra russa, Mishurova, sconfitta 15-5.

A 19 anni per la Vio è la terza Coppa del Mondo consecutiva dopo quelle del 2014 e del 2015. Da quando, nel 2012, ha iniziato a prendere parte a eventi internazionali, in 26 gare individuali (1 Paralimpiade, 2 Mondiali, 2 Europei, 19 tappe di CdM e 4 Mondiali U17) ha conquistato 25 medaglie (18 oro, 7 argento, 3 bronzo).