Pallavolo, Zatytsev fuori dall'Europeo: "Convocazione ritirata"

Clamoroso: Ivan Zaytsev, salvo ripensamenti dell'ultima ora, non giocherà l'Europeo di pallavolo. Ad annunciarlo è stato Giovanni Malagò, presidente del Coni: "La convocazione in nazionale di Ivan Zaytsev è stata ritirata. Mi dispiace, speravo e pensavo che le cose fossero sistemate. Ci avevo messo la faccia su richiesta della federazione, invece ho parlato adesso col presidente, non si è trovata la soluzione sull'utilizzo di queste scarpe tra sponsor tecnico federale e quello personale dell'atleta". Il punto è questo: la stella della nazionale azzurra di volley pretende di indossare le Adidas, la federazione gli impone le Mizuno.



"Non possiamo che rispettare questa decisione della Fipav anche se non può che dispiacermi - ha continuato Malagò - ma è diritto e dovere della federazione agire in questo senso. Non conosco le motivazioni perché le scarpe non andavano bene. Di certo, rappresenta una sconfitta, non so cosa sia successo in queste ultime 48 ore, io sapevo che erano state realizzate delle scarpe di proposito per Zaytsev". L'Itavolley in questi giorni si trova in collegiale a Cavalese in preparazione dei Campionati Europei che si terranno in Polonia a fine agosto