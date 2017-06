Pallavolo femminile, festa Novara: batte Modena e conquista il primo storico scudetto

Novara può finalmente festeggiare. La Igor Volley ha infatti conquistato il primo scudetto della sua storia battendo Modena (alla sua prima finale dopo aver eliminato Conegliano) in gara 4 disputata al PalaPanini con un 3-0 senza appello (20-25, 17-25 e 17-25) e chiudendo sul 3-1 la serie.



Viene così interrotta la maledizione delle cinque finali perse in 15 anni di Serie A1 e vinto quel tricolore che non sembrava voler arrivare mai per la squadra del tecnico Marco Fenoglio.



Grandi protagoniste di serata l’opposto Katarina Barun, la centrale Cristina Chirichella e la schiacciatrice Celeste Plak. Insieme a loro esultano l'infinita Francesca Piccinini (quinto titolo in carriera), Sara Bonifacio, Laura Dijkema e il libero Stefania Sansonna.