Olimpiadi invernali su Mediaset Premium

Venerdì 9 febbraio prendono il via a Pyeongchang, in Corea del Sud, i Giochi Olimpici Invernali 2018, uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi e attesi al mondo e che, grazie alla partnership con il gruppo Discovery, sarà visibile per gli abbonati Premium. Basterà sintonizzarsi su Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 372 e 373 del digitale terrestre presenti all’interno del bouquet di Mediaset Premium), per seguire tutte le principali gare in calendario.



Si parte venerdì 9, con la diretta alle ore 11.30 della cerimonia di apertura e l’accensione del braciere olimpico. Nell’occasione, sfileranno gli atleti dei 92 paesi partecipanti, un record assoluto per i Giochi Olimpici Invernali.



A partire da sabato 10 febbraio, avrà inizio il palinsesto che accompagnerà gli spettatori fino a giovedì 25: tutti i giorni le competizioni saranno live dall’1.30 di notte fino alle 16.00, sempre su Eurosport 1, per circa 300 ore complessive di diretta. Su Eurosport 2 spazio al torneo di hockey e alle gare di tutte le altre discipline in caso di contemporaneità.



Inoltre, all’interno di ogni edizione di “Premium Sport News” su Premium Sport, largo spazio dedicato ai Giochi, con collegamenti e contributi con il nostro inviato Gabriele Cattaneo.



Gli abbonati Premium, su Eurosport 1 ed Eurosport 2, potranno assistere a tutte le gare in cui sono coinvolti gli sportivi italiani: la delegazione azzurra è composta da 121 atleti. Tutti a caccia della medaglia con i cinque cerchi, con i riflettori puntati, in particolare, sugli sciatori Sofia Goggia, Federica Brignone, Dominik Paris, Peter Fill, Christof Innerhofer e Federico Pellegrino, sulle pattinatrici Arianna Fontana e Carolina Kostner, sulla biatleta Dorothea Wierer e sulla snowboarder Michela Moioli.