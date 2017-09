Olimpiadi Invernali, Lotti: "Tirolo 2026, ci proveremo"

Dopo la rinuncia a Roma 2024, l'Italia non abbandona il sogno di organizzare nei prossimi anni le Olimpiadi anche se, almeno per ora, si parla di quelle invernali. "Stiamo lavorando a un progetto che coinvolga città importanti come Trento, Bolzano e Innsbruck" conferma Luca Lotti a Il Sole 24 Ore. Il ministro dello Sport quindi punta su quella che diventerebbe una prima assoluta: l'organizzazione dei Giochi in ottica transanzionale, tra Italia e Austria, per quanto riguarda il 2026.



Il ministero dello Sport vuole quindi cercare di assolvere due funzioni, quella di gioco e formazioni di giovani oltre a motore di sviluppo per grandi eventi internazionali: "I prossimi mondiali di sci a Cortina nel 2021 sono l’esempio di quello che si deve fare, come investimenti sulle infrastrutture che poi restano al territorio e come marketing. Si tratta anche di promozione del nostro Paese, come nel mondiale di pallavol o con la Ryder cup a Roma nel 2022".



A proposito di Roma, Lotti ritorna sulla scelta della Capitale a rinunciare alle Olimpiadi del 2024: "Errore grave, l'Italia ha perso 2 miliardi di finanziamento. Peccato, perché ce l'avremmo fatta".