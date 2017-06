Olimpiadi, il Cio annuncia: "Ricevuto anche da Roma il secondo dossier sulla candidatura"

Anche Roma ha inviato al comitato olimpico internazionale il secondo dossier per la candidatura alle Olimpiadi 2024, entro il termine previsto oggi. Lo annuncia il Cio. Il comitato "ha ricevuto oggi il secondo dossier candidature dalle quattro città in competizione per il 2024, compresa Roma 2024. Il Cio è al corrente della situazione di Roma ed è ancora in contatto con il comitato olimpico italiano e il comitato promotore per ascoltare la loro posizione dopo la decisione del Consiglio Comunale".



"Tuttavia - prosegue il comitato olimpico internazionale - il Cio continuerà a lavorare in stretta collaborazione con ogni città candidata per fornire la migliore assistenza possibile nel percorso che conduce alla scelta della città ospitante, che sarà presa dalla sessione plenaria del Cio a Lima, in Perù, nel 2017".