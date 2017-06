Olimpiadi 2024, Trump sostiene Los Angeles

Sale con forza la candidatura di Los Angeles per ospitare le Olimpiadi del 2024. La scelta della metropoli californiana viene spinta con forza da Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti.



Una telefonata al presidente del Cio (comitato olimpico internazionale) "per esprimere il suo forte sostegno" lo conferma. Dopo la rinuncia di Roma, Los Angeles è in lizza insieme a Parigi e Budapest.