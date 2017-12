Olimpiadi 2018, Russia esclusa, ma gli atleti puliti ci saranno

Russia fuori dalle Olimpiadi invernali del 2018. L'ha deciso il Cio che ha sospeso il comitato olimpico russo ed ha deciso che solo singoli atleti "puliti" potranno partecipare, su invito, ai Giochi invernali di Pyeongchang 2018 sotto la bandiera olimpica. Il comitato esecutivo del Cio, riunito a Losanna, dopo avere esaminato i risultati della commissione guidata dall'ex presidente della Svizzera, Samuel Schmid, sulla manipolazione sistematica del sistema antidoping in Russia, ha dunque deciso la "sospensione, con effetto immediato" del Comitato olimpico russo e di "invitare i singoli atleti russi 'puliti' ai Giochi Olimpici Invernali Pyeongchang 2018".



Questi atleti invitati parteciperanno, sia in gare individuali o di squadra, sotto il nome di "Atleta Olimpico dalla Russia" e gareggeranno sotto la bandiera olimpica con divisa neutrale e con l'inno olimpico. Il comitato esecutivo del Cio ha poi deciso che "non sarà accreditato alcun funzionario del ministero dello sport russo e che saranno esclusi da qualsiasi partecipazione a tutti i futuri Giochi l'allora ministro dello sport, Vitaly Mutko, e il suo allora vice ministro, signor Yuri Nagornykh".

BACH (CIO): "SANZIONI PROPORZIONALI ALLA MANIPOLAZIONE SISTEMATICA"

"Si è trattato di un attacco senza precedenti all'integrità dei giochi olimpici e dello sport: il comitato esecutivo del CIO, dopo aver seguito il giusto processo, ha emanato sanzioni proporzionali per questa manipolazione sistematica proteggendo al contempo gli atleti puliti": il presidente del Cio, Thomas Bach, commenta in questo modo le decisioni adottate nei confronti del comitato olimpico russo sui casi di 'doping di Stato'. "Questo episodio dannoso - ha aggiunto Bach - deve segnare una linea e servire da catalizzatore per un sistema antidoping più efficace guidato dalla WADA. Come atleta, sono molto dispiaciuto per tutti quegli atleti degli altri Paesi 'vittime' di questa manipolazione. Con la commissione atleti cercheremo il modo per recuperare quanto perso".

RUSSIA, IL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA: "BOICOTTARE OLIMPIADI"

"La Russia dovrebbe boicottare i prossimi giochi olimpici invernali poiché partecipare senza poter gareggiare con la propria bandiera significa essere umiliati". Così il vice presidente della Duma, la camera bassa del Parlamento russo, Alexander Lebedev, nel primo commento a caldo di un alto rappresentante delle istituzioni russe. Lo riporta Interfax.