Olimpia, terza sconfitta consecutiva: in Eurolega vince Kazan

Stecca ancora in Eurolega l'Olimpia Milano, che sul campo di Kazan vacilla nel primo tempo prima di crollare nell'ultimo quarto (parziale di 27-10 per i russi, per un risultato finale di 100-79), proprio come successo con il Fenerbahce sette giorni fa.



L'Olimpia subisce ancora 100 punti con una difesa inadeguata per un livello così competitivo. Solo a tratti un po' Hickman (12 di cui 10 nel terzo quarto), un po' McLean (16) e Sanders (10) tengono in qualche modo a galla la squadra di Repesa, orfana di Gentile per un problema alla schiena. Ma quando Milano sembra poter completare la rimonta (73-69) si spegne senza una vera ragione. L'ex di turno Langford (25 punti e 4 assist) ne scherza la difesa, mai in grado di aiutare con i tempi giusti sugli isolamenti dell'americano.



Avvilito coach Repesa: "Tutte le cose di cui avevamo parlato, ad esempio difendere le situazioni di pick and roll con Colon e Langford, non le abbiamo eseguite. La concentrazione non era quella che doveva essere e siamo stati doppiati a rimbalzo". La classifica in Eurolega (4-6) ora preoccupa.