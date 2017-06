Olimpia, Proli: "Condivido la furia di Repesa, ma i non i suoi modi"

Dopo la vittoria su Torino (100-97) e lo sfogo post-partita di coach Repesa ("O piegheranno le gambe o vanno fuori"), intervistato da Premium il presidente dell'Olimpia Milano, Livio Proli, prova a riportare il sereno nell'ambiente e tira le orecchie al suo allenatore: "Condivido in pieno quello che ha detto Repesa - ha esordito Proli - nelle ultime gare non c’è stato il giusto atteggiamento difensivo, ma mi dispiace che l’abbia fatto pubblicamente perché potrebbe creare qualche problema all'interno dello spogliatoio e portare delle pressioni esterne".

Il coach dell'Armani era sbottato domenica dopo la vittoria sul campo di Torino attaccando i suoi giocatori in conferenza stampa: "Tanti pensano solo ai loro punti e non vogliono piegare le gambe in difesa: non voglio mettere il mio nome e cognome, le mie squadre sono conosciute per la difesa. Lunedì allenamento doppio: o piegheranno le gambe o vanno fuori". Il presidente Proli, in collegamento telefonico con Premium, ha provato a gettare acqua sul fuoco: "Lui è un allenatore che pretende il massimo dai suoi giocatori, ma i ragazzi sono tutti grandi professionisti scelti da noi. E' una fase delicata e Repesa chiede di alzare l’asticella, la doppia seduta non è punizione, ma un tentativo di intensificare gli allenamenti perché ne abbiamo fatti davvero pochi".

Il coach dell'Olimpia aveva parlato di indolenza ("Con i contratti che prendono, è una vergogna. Sono straprivilegiati, in una società dove si sta bene e che paga regolarmente. Se qualcuno di loro trova una squadra, può andare via, ma non so se qualcuno però vuole prenderli"), ma Livio Proli è convinto che giovedì sera al Forum contro l'Efes Instanbul ci sarà una reazione: "Repesa voleva solo scuotere la squadra, non c’è nessuna frattura, nessuna disaggregazione, c’è un equilibrio forte tra società allenatore e giocatori - assicura Proli - Mi aspetto una grande risposta dai ragazzi giovedì, loro sanno cosa possono dare. L’Eurolega è difficilissima e la classifica va tenuta d’occhio se vogliamo puntare ai playoff".