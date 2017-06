Olimpia Milano, ufficiale Pianigiani: ha firmato per 3 anni

Simone #Pianigiani è il nuovo allenatore https://t.co/RDPT47vvWW

"La Pallacanestro Olimpia EA7 Emporio Armani Milano comunica che il nuovo capo allenatore della prima squadra sarà Simone Pianigiani. L’accordo è triennale". Con questo comunicato l'Olimpia annuncia l'arrivo dell'ex ct azzurro come nuovo coach. L'ex allenatore di Siena, che ha risolto il contratto con l'Hapoel Gerusalemme, prende il posto di Jasmin Repesa, esonerato dopo l'eliminazione in semifinale playoff contro Trento. Il croato, con uno scudetto, una Supercoppa e due Coppe Italia, saluta da coach più vincente dell'era Armani.

"Con l'ingresso di Simone Pianigiani inizia un triennio dove cercheremo di riportare entusiasmo al Forum attraverso prestazioni di grande energia e di forte agonismo" ha dichiarato il presidente Livio Proli, che ha anche aggiunto: "Senza voler soffocare di troppe aspettative questo nuovo progetto, sappiamo comunque che ci aspetta un breve periodo di 'prova' in cui dovremo riconquistare la credibilità consona all'Olimpia sia in Eurolega sia in campionato. Lo faremo sul campo e senza troppe parole".

Sistemata la panchina, ora l'Armani si concentrerà sul mercato: confermati Cinciarini, Abass, Fontecchio, Pascolo e Cerella, oltre a Kaleb Tarczewski, arriveranno i lunghi M'Baye da Brindisi e Young dall'Olympiacos, più la guardia lettone Dairis Bertans dal Darussafaka. Per il ruolo di playmaker si avvicina il ritorno di Curtis Jerrells, mentre non resterà a Milano Alessandro Gentile: l'ex capitano, che ha contratto fino al 2018, andrà via in prestito, quasi certamente in Italia: Trento, Virtus Bologna (dove giocherebbe col fratello Stefano) e Capo d'Orlando le ipotesi.