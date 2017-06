Olimpia Milano, replica ironica di Gentile a Repesa. E il fratello attacca: "Lui come Balo, perchè?"

La sfuriata di Repesa ha lasciato il segno. Domenica il tecnico dell'Olimpia Milano dopo il successo sofferto su Torino era stato durissimo: "Tanti pensano solo ai loro punti e non vogliono piegare le gambe in difesa: non voglio mettere il mio nome e cognome, le mie squadre sono conosciute per la difesa. Se parliamo di indolenza con i contratti che prendono, è una vergogna. Sono straprivilegiati, in una società dove si sta bene e che paga regolarmente. Se qualcuno di loro trova una squadra, può andare via, ma non so se qualcuno però vuole prenderli".



Uno dei principali iniziati, quell'Alessandro Gentile a cui è stata tolta la fascia di capitano dal presidente Proli, ha deciso di rispondere in maniera ironica su Instagram raffigurandosi come un ricercato. Il cestista, ai ferri corti con la società in seguito alle voci e al desiderio di trasferirsi in NBA, ha accompagnato l'immagine con la scritta "Il caso. Dead or Alive". A gettare benzina sul fuoco ci pensa anche il fratello Stefano che sempre su Instrgram se la prende con quanti hanno paragonato Alessandro a Balotelli.

#ILCASO#deadoralive? Una foto pubblicata da Alessandro Gentile (@alegentile5) in data: 8 Nov 2016 alle ore 04:14 PST