Olimpia Milano, colpo a sorpresa: torna Jerrels

Curtis Jerrells torna all'EA7 Milano. Il playmaker americano ha infatti firmato un contratto annuale con opzione fino al 30 giugno 2019. Jerrells, 30 anni, è l'eroe dello scudetto 2014: il suo tiro vincente allo scadere in gara-6 della finale contro Siena (ribattezzato a Milano ''the Shot'') diede all'Olimpia la possibilità di giocarsi la bella e di portare a casa il primo titolo dopo 18 anni.



Jerrells, voluto per avere un'alternativa alla coppia Theodore-Goudelock, era già stato cercato in estate dall'Olimpia: lo scorso anno era infatti stato giocatore di Pianigiani all'Hapoel Gerusalemme, vincendo in Israele scudetto e Supercoppa.