Olimpia, Gentile attacca: "Via la fascia di capitano perché volevo l'Nba"

Alessandro Gentile non è più capitano dell'Olimpia Milano da inizio stagione, una scelta annunciata dal presidente Proli a fine settembre e sulla quale è tornata la guardia 23enne: "Non mi sembra un crimine dire che sognavo di provare un'esperienza in Nba, eppure ho pagato per questo ed ora non ho più la fascia. Comunque per me sarà una motivazione in più per fare bene".



Nell'intervista a Eurohoops, Gentile ha ribadito che il sogno americano rimane: "Se non accadrà con Houston, spero succeda altrove: voglio fare il passo successivo al basket europeo. Prima però voglio vincere con Milano". L'ex capitano racconta anche il mancato passaggio ai Rockets: "D'Antoni voleva allenarmi, gli ho parlato. Tutto sembrava fatto, poi forse la franchigia ha cambiato idea... bisogna chiedere a loro".