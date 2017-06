Olimpia, Abass sulle orme di Michael Jordan e Kobe Bryant

Michael Jordan e Kobe Bryant basterebbero per spiegare la grandezza del personaggio. Eppure sono tanti altri i giocatori NBA che si sono affidati ai consigli di coach B. Barry Brodzinski è considerato il miglior istruttore di tiro d’America.

In questi giorni si sta occupando di giovani giocatori a Cusano Milanino. Per il secondo anno consecutivo sta tenendo un camp allo Sporting. Ragazzi dagli 11 ai 19 anni non vogliono perdere l’occasione di carpire i segreti per migliorare il proprio tiro, per imparare dal migliore. Oltre ai due fenomeni, altri campioni come Alonzo Mourning, Jamal Mashburn e Metta World Peace hanno chiesto il suo aiuto per elevare il proprio livello di gioco.

E ha voluto approfittarne anche l’azzurro dell’Olimpia Awudu Abass per una sessione individuale. Non regole universali, nessuno stravolgimento, ma piccoli accorgimenti per centrare il canestro con regolarità. Una settimana con la possibilità di sedute di un’ora o un’intera giornata (sabato) dove 60 ragazzi (il massimo consentito) potranno stare a contatto con uno dei migliori coach a livello mondiale.

Gabriele Cattaneo