Nuoto, Trofeo Settecolli: Paltrinieri, che trionfo ai 1500 stile libero

Trionfo con record. Gregorio Paltrinieri ha vinto i 1500 stile libero degli Internazionali Settecolli di Roma col tempo di 14'49"06. L'olimpionico azzurro delle Fiamme Oro ha preceduto il ceco Jan Micka (15'01"42) e il britannico Tom Derbyshire (15'02"12). Il crono di Paltrinieri rappresenta il nuovo primato della manifestazione (il primato dal 2008 apparteneva a Federico Colbertaldo in 14'50"59). "Sono contento di essere qui a Roma, mi diverto sempre a gareggiare al Foro Italico per ambiente e tifo. È andata abbastanza bene, sono contento anche se pensavo di fare 14'48", ma ci sta. Ho fatto una fatica boia, ci stiamo allenando veramente tanto" ha commentato Paltrinieri. La gara, che ha aperto il programma pomeridiano della seconda giornata del trofeo in corso allo Stadio del Nuoto del Foro Italico, non ha vsto al via l'altro azzurro Gabriele Detti che ha dovuto rinunciare poiché colpito da un leggero attacco influenzale.



Federica Pellegrini ha invece chiuso al sesto posto la finale dei 100 stile libero col tempo di 54"48. Ad aggiudicarsi la gara è stata la nuotatrice olandese Ranomi Kromowidjojo col crono di 53"07 davanti alla danese Pernill Blume (53"59) e alla svedese Michelle Coleman (53"64). "Va bene, mi aspettavo questo tempo dopo questa mattina. Va benissimo così, i 100 per me sono più facili quando sono in forma e riesco ad essere anche veloce. Sotto carico invece è un po' difficile, però comunque nuotare costantemente sui 54" basso va benissimo - le parole dell'azzurra che ieri si era imposta in rimonta nei 200 stile libero -. Per me poi gareggiare in questa piscina è sempre fantastico indipendentemente dal risultato, vedere il calore del pubblico è una cosa eccezionale. Ora ci vediamo direttamente a Budapest, io parto per i monti e scenderò per la partenza del Mondiale".