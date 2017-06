Nuoto, Tania Cagnotto: "Mi alleno per l'ultima gara"

Tania Cagnotto ha scelto il momento di dire addio ai tuffi: a maggio, a Torino, nei campionati italiani (valevoli anche per le qualificazioni mondiali alla quale ovviamente non parteciperà). La campionessa azzurra farà un ultimo tuffo da 1 metro per celebrare l'oro iridato conquistato a Kazan e su Twitter mostra il ritorno agli attrezzi dopo 7 mesi per "mettermi in forma per la mia ultima gara".

Ok.. dopo 7 mesi di #stop é arrivato il momento di mettermi un po in forma per #lamiaultimagara a #Torino pic.twitter.com/2hcEzK3a9a — Tania Cagnotto (@TCagnotto) 1 marzo 2017