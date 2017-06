Nuoto, sesto Tapiro d'oro alla Pellegrini: "Chiuso con Magnini? Chissà..."

Federica Pellegrini tocca quota sei ma questa volta non si tratta di un trofeo mondiale o olimpico: la nuotatrice veneta, infatti, ha ricevuto il suo sesto Tapiro d'oro da Valerio Staffelli. Il motivo non è sportivo ma sentimentale: aver troncato la sua relazione con Filippo Magnini. La campionessa di nuoto, raggiunta a Milano, ha scherzato: "Sono cose che non si possono dire. Certe cose è meglio risolverle tra noi. Speravo di tornare dal Canada e parlare di nuoto, invece parlo di altro. Grazie del Tapiro, li colleziono tutti". Staffelli ha poi chiesto se la storia fra i due fosse davvero chiusa oppure no e Federica ha risposto: "Chi lo sa, magari sì o magari no".