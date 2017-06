Nuoto, Rosolino: "Felice per Detti, non solo 4 centesimi ma duro lavoro"

Massimiliano Rosolino dopo 17 anni ha perso il record sui 400 stile libero ma è tutto meno che deluso: "Devo dire che avevo un sentore, gli atleti quasi lo sentono nell'aria... ma d'altronde i primati sono fatti per essere battuti - le parole dell'ex campione di nuoto a Premium Sport -. Non posso che fare i complimenti a Detti: è una macchina moderna. Gliel'ho anche detto, non sono 4 centesimi ma centinaia di chilometri di allenamento che lo hanno portato sin qui".



L'analisi di Rosolino sul 3'43''36: "Mi ha fatto molto piacere, resto un tifoso del nuoto, soprattutto delle mie specialità. Il lavoro porta i suoi frutti, Gabriele è in continua ascesa. Dopo l'exploit di Rio magari ci si aspetterebbe un anno successivo più morbido ma è giovane, deve dare sempre il massimo".



Sulle prospettive future, anche in ottica mondiali di Budapest: "Con 3'41'' si potrebbe vincere l'oro? E' un cronometro ambizioso, io penso possa stare sotto i 3'43''. Ma ha la grande possibilità di riprendere bene gli allenamenti dopo questi assoluti. Questo record non è stato fatto solo per battermi ma fa parte del progetto di un grande quadriennio, che parte proprio dai campionati mondiali".