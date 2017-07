Nuoto, Paltrinieri si conferma campione del mondo nei 1500sl

Gregorio Paltrinieri ha vinto l'oro nei 1500 stile libero ai mondiali di nuoto di Budapest con il tempo di 14'35''85 chiudendo davanti all'ucraino Mykhailo Romanchuk (14'37''14) e all'australiano Mack Horton (14'47''70) confermandosi campione della specialità dopo il primo posto di Kazan due anni fa. Quarto posto per Gabriele Detti con il tempo di 14'52''07.



Una gara vinta "con l'intelligenza". É la chiave che ha permesso a Paltrinieri di confermarsi iridato sui 1500: "Sono contento, è stata una gara difficile perchè sapevo che Romanchuk mi sarebbe stato incollato. Dopo gli 800 non volevo fare un'altra gara negativa, ho cercato di nuotare meglio fin dall'inizio. Ha vinto l'intelligenza, con tanti strappi in mezzo, poi ai 1200 metri ho messo giù la testa e ho tirato diritto ma ero stanco morto".