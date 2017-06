Nuoto, Paltrinieri e la Pellegrini volano: miglior crono dell'anno

"Se mi fanno arrabbiare ecco di cosa sono capace". Super Greg è tornato, in meno di 24 ore. Dopo aver perso contro Gabriele Detti negli 800, l'olimpionico Gregorio Paltrinieri si esalta nei suoi 1500 agli Assoluti di Riccione con il miglior tempo dell'anno: 14’37”08, a soli 3" dal suo primato europeo. "Ieri ero centomila volte piu incazzato - ha detto - mi dispiaceva rovinare tutto, è uscito il drago in me anche se non sono ancora in forma".



Prima di lui, anche Federica Pellegrini aveva fatto registrare il miglior crono mondiale stagionale nella sua gara preferita, i 200 sl: 1'55"94, un tempo che la proietta ancora una volta tra le big ai prossimi Mondiali di Budapest quando cercherà il sesto podio consecutivo sulla distanza: "Pur non essendo al meglio ho tirato fuori tutto e le altre ragazze mi hanno aiutato impegnandomi".