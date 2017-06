Nuoto, Mondiali in vasca corta: la Pellegrini vince l'oro nei 200 sl

Federica Pellegrini scrive un altro capitolo straordinario della sua carriera: nella prima giornata della tredicesima edizione dei Mondiali di nuoto in vasca corta, in scena a Windsor (Canada) la veneziana ha vinto l'oro nei 200 stile libero femminili con il tempo di 1'51"73. L'azzurra è riuscita nell'impresa di rimontare l'ungherese Katinka Hosszu, seconda che chiude in 1'52"28. Terza la classe 2000 Taylor Ruck, beniamina di casa, in 1'52"50".



Grazie alla conquista dell'ultimo oro che le mancava, la delusione per le Olimpiadi di Rio de Janeiro può dirsi ormai alle spalle: "Sono contentissima, questa medaglia chiude il cerchio di una carriera. Nuotavo in corsia tre e per un po' ho pensato a quella dannata finale olimpica di Rio. Soprattutto il pre-gara è stato difficile. Poi mi sono sciolta, sono entrata in acqua ed ho fatto la gara perfetta in rimonta come piace a me. Battere una come Katinka Hosszu è sempre difficile e stimolante. L'avevamo preparata così con il mio allenatore ed è riuscita una gara perfetta. Questa medaglia è il frutto del sacrificio e della voglia di non mollare mai che fanno parte del mio dna anche a 28 anni".



Per rendere la notte canadese ancora più perfetta, la Pellegrini ha portato a casa anche l'argento nella 4x100 sl chiudendo in 52"18, ultima frazionista dopo Erika Ferraioli (53"51), Silvia Di Pietro (52"06) e Aglaia Pezzato (52"52) per un tempo totale di 3'30"28. Si tratta dello stesso quartetto, capace di ottenere la medaglia di bronzo a Doha nel 2014, fissando il record italiano (3'29"48).