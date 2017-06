Nuoto, Mondiali di vasca corta: 4x50 d'argento e bronzo per Scozzoli

Dopo l'oro della Pellegrini nei 200 stile libero (e Fede è in finale anche nei 100sl), altre medaglie azzurre nella seconda giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Windsor (Canada): un argento e un bronzo. La staffetta 4x50 mista femminile, composta da Silvia Scalia, Martina Carraro, Silvia Di Pietro ed Erika Ferraioli, è arrivata seconda ottenendo anche il record italiano con il tempo di 1’45″38 nella gara vinta dagli Stati Uniti in 1’43″27 (nuovo primato mondiale).



A quattro anni dall'oro iridato in Turchia, Fabio Scozzoli vince un'altra medaglia mondiale, anche se questa volta di bronzo. L'emiliano arriva terzo nei 100 rana, resistendo nel finale al ritorno del brasiliano Franca Silva, quarto per un solo centesimo. La vittoria è andata al tedesco Marco Koch, grande favorito, che ha battuto il russo Vladimir Morozov.