Nuoto, Mondiali al via: Pellegrini, Detti e Paltrinieri a caccia di medaglie

A quattro mesi dalle Olimpiadi di Rio si torna a fare sul serio col nuoto azzurro impegnato nei Mondiali in vasca corta di Windsor, in Canada. Undici anni dopo l'ultima volta dunque, il grande nuoto torna in Canada: dalle emozioni iridate estive in vasca lunga di Montreal dove il re nei 100sl fu Filippo Magnini (che ora a 34 anni da capitano azzurro resta a casa) e dove Federica Pellegrini cominciò la sua striscia di sei medaglie mondiali nei 200 sl, alla ripartenza post olimpica verso il nuovo quadriennio orientato su Tokyo 2020. Con un giorno in più di gare (46 in totale) e con più staffette che ne svalutano il valore delle medaglie, i Mondiali assicurano spettacolo e annoverano molte grandi firme tra i circa 1000 nuotatori provenienti da 175 nazioni. Si parte martedì 6 dicembre alle 15.30 italiane con le batterie dei 400 stile libero e Gabriele Detti, doppio bronzo olimpico nei 400 e 1500 stile libero, che tenterà l'ingresso in una finale iridata.

IL PROGRAMMA

Martedì: 400 sl uomini (Detti), 200 sl donne (Pellegrini), 200 farf. U (Carini), 50 rana D (Carraro), 100 dorso U, 400 mx D, 100 rana U (Scozzoli), 100 dorso D (Scalia), 200 mx U, 4x100 sl D (Ferraioli, Di Pietro, Pezzato, Pellegrini). Finali: 400 sl U, 200 sl D, 200 farf. U, 400 mx D, 200 mx U, 4x100 sl D, 4x100 sl U.

Mercoledì : 4x50 mx D (Scalia, Carraro, Di Pietro, Ferraioli), 200 sl U (Detti?), 100 sl D (Pellegrini, Ferraioli), 100 farf. U (Carini), 200 farf. D, 4x50 sl U/D, 800 sl D. Finali: 4x50 mx D, 100 dorso U, 200 farf. D, 100 rana U, 50 rana D, 200 sl U, 100 dorso D, 4x50 sl U/D.

Giovedì: 100 mx U (Scozzoli), 50 farf. D (Di Pietro), 50 dorso U, 100 mx D, 50 sl U (Dotto), 200 dorso d (Pellegrini), 200 rana U, 4x50 mx U/D. Finali: 200 rana U, 100 sl D, 200 dorso D, 100 farf. U, 800 sl D, 4x50 mx U/D.

Venerdì: 4x50 sl U, 50 dorso D (Scalia), 50 farf. U, 400 sl D, 100 rana D (Carraro), 4x200 sl U. Finali: 4x50 sl U, 50 farf. D, 100 mx D e U, 50 farf. U, 400 sl D, 50 sl U, 50 dorso U, 4x200 sl U.

Sabato: 4x50 mx U, 200 mx D, 400 mx U, 100 farf. D (Di Pietro), 100 sl U (Dotto), 50 sl D (Ferraioli, Di Pietro), 50 rana U (Scozzoli), 4x200 sl D, 1500 sl U (Paltrinieri, Detti). Finali: 4x50 mx U, 200 md D, 50 farf. U, 50 dorso D, 400 mx U, 100 rana D, 4x200 sl D.

Domenica: 4x50 sl D (Ferraioli, Di Pietro, Pezzato, Pellegrini), 200 dorso U, 200 rana D, 4x100 mx U, 4x100 mx D. Finali: 4x50 sl D, 1500 sl U, 100 sl U, 200 rana D, 200 dorso U,50 rana U, 50 sl D, 4x100 mx U e D.