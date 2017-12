Nuoto, Magnini si ritira: "Sono felice e orgoglioso"

Agli Assoluti di Riccione è appena terminata la 200 stile maschile, Filippo Magnini chiude terzo dietro Megli e Lombini quando, a sorpresa, prende il microfono e annuncia il ritiro: "Chiedo scusa al mio allenatore, questo è un fuoriprogramma ma sono scelte personali. Ci pensavo da due-tre giorni, spero di aver scritto un pezzo di storia del nuoto italiano e di aver insegnato qualcosa ai giovani, ringrazio tutti i miei compagni".



Poco dopo, Pippo approfondisce la notizia shock: "Una sorpresa forse anche per me, chiedo scusa pure ai miei genitori, nessuno sapeva niente. Sono felice e pronto ed era giusto farlo con questo stato d'animo. Sono orgoglioso della mia carriera, ho vinto tanto... chi ci pensava prima di iniziare a fare nuoto?". Ancora il 35enne: "Voglio rimanere in questo mondo, insegnare ai giovani ma per ora non penso di fare l'allenatore. E comunque ho un paio di progetti extra-nuoto, sentirete ancora parlare di me".



Magnini lascia dopo essere diventato il miglior stileliberista italiano nelle distanze brevi, specialista dei 100 metri (record personale di 18''04 nel 2009) nei quali ha vinto nel 2005 e nel 2007 i campionati del mondo. Nel palmares anche due mondiali in vasca corta e complessivamente 15 ori europei anche se rimane la macchia dei Giochi Olimpici nei quali non è riuscito mai a salire sul podio in singolo (unico bronzo conquistato ad Atene 2004 nella 4x200). Per Magini anche 24 titoli individuali e 7 in staffetta nei campionati italiani.

PELLEGRINI SU INSTAGRAM: "ORA MI LASCI SOLA"