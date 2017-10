Nuoto, la querela annunciata dalla Pellegrini non è per Paltrinieri

Giusto per chiarire, visto che nessuno lo scrive chiaramente.La Pellegrini annuncia querela per questo post del figlio di Morini.E fa bene. pic.twitter.com/HQ6tAmI572 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 10 ottobre 2017

Il nuoto italiano si divide sullo scontro via social successivo al "Premio Castagnetti" tra Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri, i botta e risposta su Twitter tra i due hanno fatto il giro del mondo, ma occorre fare chiarezza sull'ultimo sibillino tweet di Federica, che annunciava la decisione di sporgere querela.

Nel mirino della campionessa mondiale non c'è infatti Paltrinieri, ma Tommaso Morini, il figlio di Stefano Morini, il coach di Greg che ha vinto il premio in questione. Sarà lui il destinatario della querela, reo di aver pubblicato un messaggio sulla propria pagina Facebook (poi cancellato ma salvato e pubblicato da Selvaggia Lucarelli e retweettato dalla stessa Pellegrini) di stampo sessista.

Questo per quanto riguarda l'aspetto prettamente legale della questione, che non riguarda i due atleti simbolo del nuoto azzurro, ma il loro scontro, purtroppo, resta.

Grazie ragazzi del sostegno...raramente ho ricevuto offese sessiste e mai da persone così "vicine"...per una donna è veramente brutale! — Federica Pellegrini (@mafaldina88) 10 ottobre 2017

Le scuse di Morini

Attraverso la propria pagina Facebook il protagonista silenzioso di questa polemica incendiaria, Tommaso Morini, si è poi scusato: ""Mi scuso pubblicamente, ho già avuto modo di scusarmi con Giunta per telefono. Se vorrà e avrà piacere lo farò anche con Pellegrini. Preso dalla rabbia per i continui attacchi nei confronti di mio padre ho perso la testa e sbagliando, ho insultato. Sono un appassionato di nuoto e come tutti noi appassionati mi sono sentito ferito. Ho esagerato, mi dispiace".