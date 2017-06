Nuoto, Detti batte Paltrinieri negli 800 stile libero

Dopo aver battuto il record di Rosolino nei 400 stile libero, Gabriele Detti ci ha preso gusto battendo anche l'amico-rivale Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero negli Assoluti di nuoto a Riccione.



Il campione italiano dei 400sl è partito a razzo, girando a metà vasca a 3'49''24 (oltre mezzo secondo meglio del primato europeo a Kazan di Paltrinieri) e faticando un po' nel finale ("Gli ultimi 200 non finivano più ma sono felice" ha confessato Detti dopo la gara) chiudendo comunque con il miglior crono mondiale del 2017: 7'41''64.



Paltrinieri ("Contento di essermi qualificato per i Mondiali ma la mia condizione fisica, anche se in risalita, non è ancora la migliore. Ho fatto molta fatica e Gabri sta nuotando forte") invece ha chiuso secondo con 7'48''89 davanti a Domenico Acerenza (7'59''52).



La sorpresa è Matteo Restivo, che nuota con la Fiorentina e studia medicina con specializzazione in cardiologia. Nei 200 dorso fa tripletta: conquista il primo titolo in carriera, stabilisce il record italiano in 1'56"55 (cancellato il precedente di Damiano Lestingi, 1'56"51) e si qualifica ai Mondiali di Budapest.