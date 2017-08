Nuoto: Dall'Aglio, si indaga per omicidio colposo

La procura di Modena indaga per omicidio colposo sul decesso del nuotatore Mattia Dall'Aglio, morto a 24 anni mentre si stava allenando con i pesi in una struttura vicino al comando dei vigili del fuoco. Il fascicolo è in mano al sostituto Katia Marino e ci sarebbero già uno o più iscritti. A spiegarlo il procuratore capo di Modena Musti: "La procura ha aperto un fascicolo a seguito della morte del nuotatore, l'ipotesi per cui si lavora è l'omicidio colposo e daremo anche degli avvisi di garanzia ad uno o più indagati''.



''Lavoriamo su ipotesi a 360 gradi. In primo luogo c'è lo stato di salute del ragazzo, che anche se sportivo - dice sempre il procuratore capo - e giovane potrebbe aver avuto, parlo sempre di ipotesi, anomalie congenite delle quali non si è a conoscenza e, come accaduto in altri fatti analoghi, anomalie che a un certo punto saltano fuori e possono contribuire a cagionare l'evento mortale".



Poi la magistratura sta lavorando anche sul luogo dove è avvenuto il decesso: "Quel luogo viene chiamato palestra ma non è una palestra. Si tratta di una stanza attrezzata alla buona con macchine, diciamo così, per fare palestra. Questa stanza attrezzata - entra nel dettaglio il procuratore aprendo così il secondo ambito di indagine - è priva di docce ed aria condizionata. Infatti il ragazzo è stato trovato da un signore che passava e che ha visto la porta aperta".