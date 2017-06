Nuoto, bacio Pellegrini-Magnini: crisi rientrata?

Si lasciano, si riprendono, non commentano e si fanno i complimenti. Che il rapporto sentimentale tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini non sia dei più tranquilli è risaputo da tempo ma la forte crisi di qualche tempo fa potrebbe essere superata. La rivista "Oggi" infatti ha beccato i due piccioncini a Verona durante un'uscita tra amici: sorrisi, a braccetto e anche un bacio (non documentato da foto). Insomma, sembra tutto come un tempo. Anche se ora, causa allenamenti, Fede andrà in Arizona, Pippo in Florida: riusciranno a sopperire alla lontananza?



Ma la distanza potrebbe non essere l'unica minaccia sulla coppia: "Chi" assicura che Magnini sia molto interessato a Giulia Salemi, come si vede dal selfie e la complicità mostrata dai due durante a una festa dove erano invitati. Sembra che l'azzurro sia riuscito ad avere il numero della modella 23enne, ora la scelta si fa più dura...

MAGNINI-SALEMI SU "CHI"