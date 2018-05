Nuoto, a Pavia la Campus Aquae Swim Cup

Pavia per un weekend al centro del mondo del nuoto giovanile internazionale. L’8-9-10 giugno 2018 avrà luogo presso il Campus Aquae la prima edizione della “CAMPUS AQUAE SWIM CUP”, una gara internazionale di nuoto organizzata da Campus Team Pavia in collaborazione con la società Sport Village Events di Pesaro, già ideatrice ed organizzatrice del Circuito Nuoto Italia comprendente nel 2018 le tappe di Imola, Bressanone, Pesaro e Treviso oltre che, per il primo anno, di Pavia.

Lo spirito dell’evento vuole essere quello della grande “Festa del Nuoto” dove atleti agonisti in giovane età si ritroveranno a bordo vasca con atleti di affermata fama nazionale ed internazionale. Da ormai 4 anni atleti della Nazionale Italiana e Campioni stranieri si alternano nelle vasche degli impianti prescelti dagli organizzatori del circuito (tutti dotati di vasca olimpionica, tribune e blocchi di ultima generazione), richiamando ogni anno più di 5.000 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Fra di loro in passato spiccano i nomi di: Gregorio Paltrinieri, Luca Dotto, Fabio Scozzoli, Marco Orsi, Filippo Magnini, Ilaria Bianchi, Martina Carraro, Chad Le Clos, Cameron Van der Burgh, Giedrius Titenis, Christina Nothdurfter. Ogni evento avrà una propria programmazione gare, una propria classifica a squadre e propri criteri di assegnazione premi sia individuali che a squadre.

Per la tappa di Pavia son previsti circa 3.000 cartellini gara, per 1.000 atleti partecipanti, con un afflusso di famiglie ed amici dei nostri giovani atleti pavesi, stimato in circa 5.000 persone, provenienti non solo da tutta la provincia di Pavia ma da tutta Italia.

L’età dei ragazzi che partecipano alle gare è compresa tra i 9 anni dei più piccoli ai diciannovenni per le categorie Assoluti. La Manifestazione è patrocinata dalla Federazione Italiana Nuoto e questo consentirà agli atleti partecipanti di omologare i tempi gara al fine di essere ammessi ai Campionati Regionali e Campionati Nazionali Giovanili.

La tappa del 2018 è solo la prima nella programmazione triennale dell’evento, un impegno a lungo termine che crescerà in importanza e partecipazione, portando a Pavia sempre maggiore attenzione verso lo sport natatorio. Sono previsti, quali premi del Circuito Nuoto Italia 2018, premi in denaro per i migliori atleti maschio e femmina e per le prime tre squadre classificate attraverso la somma dei punteggi conseguiti nelle singole tappe. Nell’edizione 2018 del circuito, verranno distribuiti circa Euro 20.000 totali di premi in denaro oltre al materiale tecnico per i salenti sul podio.