No a Roma 2024, il sindaco Raggi: "Irresponsabile dire sì"

Cade la candidatura di Roma per l'organizzazione delle Olimpiadi 2024: il sindaco Virginia Raggi, in conferenza stampa, ha confermato: "Sarebbe da irresponsabili appoggiare un progetto del genere in un momento storico del genere. I costi sono esorbitanti e non vogliamo mettere le mani in tasca ai cittadini. E ricordiamo cosa è successo in passato, vedi i Mondiali di Nuoto nella Capitale, i Mondiali di calcio 1994 e le Olimpiadi 1960, che stiamo ancora pagando. Le Olimpiadi sono un sogno che diventa incubo".

Ancora l'esponente del M5S: "Il 70 per cento dei romani ha già detto no a queste Olimpiadi durante il ballottaggio delle elezioni amministrative. Anche Boston, Amburgo e Madrid non hanno voluto ipotecare il futuro dei loro cittadini, io faccio la stesa valutazione: queste Olimpiadi non sono sostenibili, portano solo debiti".



La decisione, nell'aria da giorni, è diventata ufficiale circa mezz'ora dopo il mancato incontro (previsto alle 14:30) con la delegazione di Roma 2024 che ha aspettato per 35 minuti il sindaco prima di lasciare il Campidoglio. "Abbiamo stravolto le nostre agende per essere puntuali e per più di mezz'ora abbiamo aspettato... è troppo" ha dichiarato Malagò. Durante la conferenza stampa, Virginia Raggi ha ribattuto: "Ho avuto un contrattempo e avevo qualche minuto di ritardo, mentre entravo nel palazzo il presidente Malagò ha preferito andare via, il tempo c'era e non erano 40 minuti ritardo"

MALAGO': "MERITAVAMO PIU' RISPETTO"

Nella contro-conferenze tenuta da Giovanni Malagò, il presidente del Coni ha fornito la sua versione dei fatti partendo dal mancato incontro: "Siamo entrati al Campidoglio alle 14:23. Ho chiesto due volte, alle 14:50 e alle 15:00, quando sarebbe arrivata Virginia Raggi e tutte le volte mi è stato detto che sarebbe arrivata a breve. Alle 15:07 ce ne siamo andati. Meritavamo più rispetto per l'istituzione che rappresentiamo". In merito ai rilievi sui costi di Roma2024: "Il budget previsto era un decimo di quello di Sochi 2014. E i Giochi invernali richiedono molti meno impianti...". Poi Malagò va all'attacco: "Bisogna sapere di cosa si parla, per esempio Amburgo e Boston, citate dalla Raggi, non sono mai state candidate. Non vedo motivazioni vere per dire no".

VEZZALI: "OGGI E' UN GIORNO TRISTE PER L'ITALIA"

"Il no della Sindaca Raggi obbliga l'Italia ad uscire sconfitta da una sfida senza nemmeno parteciparvi - scrive Valentina Vezzali, deputato e pluriolimpionica di scherma, nonché portabandiera ai Giochi di Londra -. Il netto rifiuto a una candidatura per i Giochi Olimpici e Paralimpici 2024, rappresenta più una scelta politica che istituzionale. Inoltre, non aver voluto incontrare il Presidente Malagò ed il comitato Roma 2024, dimostra una mancanza di rispetto non tanto nei confronti delle singole persone, ma verso ciò che queste rappresentano: lo sport italiano". "Il sogno di un'intera nazione si è trasformato in 'capriccio' politico ed argomento da campagna elettorale - aggiunge la vincitrice di 6 ori olimpici - Ancora peggio poi le dichiarazioni di chi ha parlato di 'scacco alla logica del malaffare'. Se davvero si vuole sconfiggere il malaffare lo si deve affrontare e non rinunciare. Ritirarsi da questa sfida - continua la Vezzali - non è un atto di coraggio: è invece una resa a mani alzate". "Oggi non è solo un giorno triste per lo sport italiano - conclude - Oggi è un giorno triste per l'Italia e per chi sogna un Paese diverso e un futuro migliore per i propri figli.